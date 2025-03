Kuidas brokolit õigesti säilitada, et see püsiks kauem värske?

Brokoli ei ole just laste lemmikköögivili, mida kinnitab ka Austraalia teadusuuring, mille kohaselt võib selle põhjus peituda laste suu mikroflooras. Siiski on brokoli tõeline supertoit, mis on rikas kiudainete poolest ja toetab seedimist, südame ja neerude tööd ning omab antibakteriaalseid ja põletikuvastaseid omadusi. Seetõttu on eriti kahju, kui valesti säilitatud brokoli kiiresti rikneb.