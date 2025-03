Kangekaelne mustus ning lõputu küürimine on minevik! Selleks, et vabaneda ka kõige kangekaelsematest plekkidest, tuleb kasutada vanaemadeaegset vahendit, mis teeb põhjakõrbenud mustusele üks-null. Tulemus ei ole sugugi halvem poest leiduvast kodukeemiast, vahendab Vakarys Ekspresas.

Laitmatult puhta tulemuse aitab saavutada söögisooda, mis tuleb lahjendada väikese koguse veega, et söögisooda saaks täielikult lahustada. Seejärel tuleb soodalahus valada ämbrisse või kaussi ning lisada sooja vett nii, et see kataks kõik nõud.