SOE VÕI KÜLM? Soome ekspert selgitab, millise veega tuleks leili visata

«Sauna kasutamisega on seotud palju tavasid ja traditsioone,» ütleb Soome Saunaliidu tegevdirektor Janne Koskenniemi. Soomes hiljuti avaldatud saunauurimuse järgi usub ligi 63 protsenti vastanutest, et saunakerisele tuleks kallata kuuma vett. 37 leiab seevastu, et leili tuleks visata külma veega, vahendab Ilta-Sanomat.