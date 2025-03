Dušikäsn või seen? Naine leidis vannitoast midagi täiesti ootamatut

Mõnikord võib koduseinte vahel leida aset tõeline teaduseksperiment – just seda koges Redditi kasutaja, kes avastas oma dušinurgast käsna meenutava seene. Kui enamik inimesi haaraks sellise leiu korral kohe puhastusvahendite järele, otsustas see naine, keda Redditis tuntakse nime all This-Scratch8016, hoopis vaadata, mis edasi juhtub.