Maailma kõige kaugemas paigas elamine võib tunduda üksildase ja keerulisena, kuid Tevai Humbert tõestab, et see on täiesti võimalik.

Kui arvad, et jutt käib mõnest arktilisest saarest või isegi Point Nemost – kohast, mis on inimkontaktist nii eraldatud, et kõige lähemal asuvad inimesed asuvad rahvusvahelises kosmosejaamas –, siis mõtle uuesti. See pole ka Vaikses ookeanis asuv eraldatud saar Tristan da Cunha, kus elab umbes 200 inimest ja kuhu ilma kutseta minna ei saa.