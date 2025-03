KASUTA VÕIMALUST Sisustussaade «Minu IKEA kodu» otsib uusi osalejaid

Läinud aastal paljude südamed võitnud sisustussaate «Minu IKEA kodu» järgmisel hooajal, mis jõuab ekraanile sügisel, tuuakse vaatajate ette kaheksa ruumi muutumise lugu. Sarnaselt eelmisele hooajale jagavad saates osalejad IKEA sisekujundajate ja saatejuht Hanna Martinsoniga kõigepealt oma ruumiga seotud väljakutseid, unistusi ja vajadusi. Seejärel usaldatakse ruum sisekujundajatele, kes leiavad parimad lahendused ja viivad need ellu.

«Eelmisel hooajal näitasid meie sisekujundajad, et suudavad planeerida ja sisustada väga erinevaid ruume. Loodame, et meie lahendused ja ideed ruumi võimalikult hästi ära kasutamiseks ja sisustamiseks ei tee mitte ainult saates osalevate inimeste ja ettevõtete igapäevast elu paremaks, vaid et televaatajad saavad siit ka praktilisi nippe, mida oma kodus rakendada,» ütles IKEA sisekujundusosakonna juht Brita Mikvere.