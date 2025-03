Pilt on illustreeriv.

Arstid hoiatavad, et teatud köögivilju ei tohiks toorelt tarbida, kuna need võivad sisaldada kahjulikke aineid või põhjustada ebameeldivaid seedeprobleeme. Allpool on loetelu köögiviljadest, mida soovitatakse enne tarbimist kuumtöödelda.