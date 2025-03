Selleks, et tee oleks aromaatne ja maitsev, tuleks selle valmistamisel kasutada värsket vett. Vesi tuleb kuumutada keemiseni, kuid vältida tuleb tugevat mullitamist, kirjutab Limon .

Teel tuleks lasta tõmmata 3–5 minutit – see aeg on piisav, et teelehed annaksid välja oma maitse ja aroomi. Liiga pikk tõmbamisaeg muudab joogi kibedaks ja ebameeldivaks.