Õnnetunne algab kõhust: see puuvili aidata vaimset tervist hoida

Vähesed aga teavad, et hea soolestiku tervis on otseselt seotud ka vaimse heaoluga – umbes 90 protsenti keha serotoniinist ja üle 50 protsendi dopamiinist toodetakse just seedesüsteemis. Need kaks keemilist ainet on võtmetähtsusega hea enesetunde ja õnnetunde tekkes. See on üks põhjus, miks teadlased nimetavad soolestikku sageli teiseks ajuks.