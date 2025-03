UURING Just nii suur osa noortest elab pangalaenuga ostetud kodus

«Inimesi vanuses 30–49 on oma kodu eest laenu maksjate seas kõige rohkem sel põhjusel, et paljud jõuavadki oma kodu ostmiseni alles pärast 30. eluaasta täitumist ja panga andmetel on keskmine kodulaenu taotleja 36-aastane. Keskmine kodulaenu tähtaeg on 25 aastat, mis tähendab, et 50-ndate keskpaigaks on see enamasti juba tagasi makstud,» rääkis Hallang.