Tallinn Design House toob rambivalgusesse 5 uut kodumaist brändi

Birico on Eesti siidibränd, kus ajatu elegants kohtub praktilisusega. Brändi asutaja Birgit Usin jagas avamisel oma teekonda disainini, meenutades, et ta poleks ealeski arvanud, et kunagi barbidele kleitide õmblemine viib ta selleni, et saab end täna disaineriks nimetada. Samuti rõhutas ta enesehoolduse ja mugavuse tähtsust oma brändiloos, lisades, et funktsionaalne siididisain võiks olla see, mis paneb meid kõiki hästi tundma, sest kõik vajame enesehoolitsust ja armastust.

By Mer loob käsitööna valminud ehteid Saaremaa rabakivist. Brändi asutaja Merily Pihelbu rõhutas jätkusuutlikkuse olulisust oma tegevuses. Läbi on mõeldud kõik nüansid – pakend on ümbertöödeldud tekstiilijäätmetest, kivid on eetiliselt saadud, hõbe on ümbertöödeldud. Samuti tõi ta välja, et iga ehe jutustab lugu ning tema südameasi on, et kõik naised, kes neid ehteid kannavad, looksid sinna oma loo juurde, kuna iga ehe omandab kandja isikupära.