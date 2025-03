Kas tead, mida sinu kodukindlustus tegelikult katab?

5. Lemmikloom närib naabri televiisori juhtmed läbi

Vastutuskindlustus on oluline punkt kindlustuslepingus, mis kaitseb juhtudel, kui tekitad kahju kellelegi teisele oma kodus või kodust väljaspool. «Vastutuskindlustuse alla kuuluvad väga eriilmelised juhtumid, alustades näiteks tormi ajal sinu aiast naabri auto pihta lennanud batuudiga ning lõpetades hirmunud pere lemmikuga, kes ilutulestiku ajal naabri mootorrattale ette jooksis, mille tõttu sai viga nii rattur kui ka mootorratas,» selgitab Liina Laks. «Tasub teada, et isikute nõuded on tegelikult päris suured ning kodukindlustuse alt on võimalik katta ka kogemata teisele inimesele tänaval tekitatud kahju.»

6. Punane vein rikub kalli vaiba pöördumatult

Ka lõbusas seltskonnas võib juhtuda nii mõndagi, mis kodust vara rikub. «Ühes mulluses juhtumis purunes sõpruskonna koosviibimisel punase veini klaas vastu lauda nii õnnetult, et vein valgus vaibale ja diivanile. Laua pind sai kahjustada, hinnaline vaip ja diivan määrdusid. Hoolimata keemilisest puhastusest ei õnnestunud plekke puhastada. Juhtumi kogukahju oli üle 22 000 euro, mille kindlustus ka hüvitas,» kirjeldab Liina Laks.

7. Elektripinge kõikumine kahjustab kodust tehnikat

Äike ja elektripinge kõikumine tekitab igal aastal inimestele märkimisväärset rahakahju. Kindlasti tasub üle kontrollida, et need juhtumid on kodukindlustuslepingutega kaetud. Kodudes on üha rohkem elektroonikat, mille parandamine või asendamine võib minna väga kulukaks.

«Näiteks ühes Swedbanki kahjukäsitluse juhtumis lõi äike sisse maja elektrisüsteemi ja selle tagajärjel sai kahjustada päikeseelektrijaama, värava- ja garaažiukse ning mullivanni elektroonika. Kahju suurus oli 8000 eurot, mille kindlustus hüvitas,» tõi Laks näite. Kindlustuslepingut sõlmides tasub teada, et kindlustustingimused on seltsiti erinevad, mistõttu on kasulik tingimusi põhjalikult võrrelda ning vajadusel nõu pidada kindlustusspetsialistiga.