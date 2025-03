Eesti tooted murravad end Jaapani turule: meie maitsed lähevad seal peale küll

Esimest korda on Foodexil kohal MySnack, kes soovib olulisi kontakte sõlmida, kohalikku turgu tundma õppida ja oma tervislikke snäkke tutvustada. «Näitame oma mitmeid tervislikke ja toitainerikkaid snäkke, muu hulgas krõbedaid hernesnäkke, puuviljabatoone ja vitamiinirikkaid kuivatatud puuvilju. Need tooted on loodud koostöös kohalike põllumeeste ja toiduteadlastega Vietnamist, Taist ja Itaaliast, et tagada kõrgeim kvaliteet ja erakordne maitse,» rääkis MySnacki turundaja Tatjana Jakovleva.