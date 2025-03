TEEME SELGEKS Kas praegune turg soosib kodu ostmist või üürimist?

Kas kodu osta või üürida?

Kuigi täna on üürimine Toomparki hinnangul isegi liiga soodne, siis pikemas plaanis usuvad mõlemad, et eelistama peaks kodu ostmist. Nii on Karin Ossipova oma lastele soovitanud kinnisvara pigem osta kui üürida, kuna üldjuhul ostetakse endale omandisse üsna samaväärne korter.

«Kinnisvarahinnad, majandus ja üürihinnad on tsüklilised ehk käivad üles ja alla. Eks mingil ajal on üürimine odavam ja mingil ajal on seda omamine. Aga see, mis on odavam, on hästi lühiajaline vaade. Kui me vaatame pikemat ajatelge, näiteks 10–20 aastat, siis pigem on mõistlik kodu osta,» sõnab Toompark.