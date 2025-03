SPIKKER Kuidas teha nutikaid valikuid ja leida sobiv kodulaen?

Kodu otsingul seisab tihti küsimus: kas eelistada uut või vanemat korterit? Mõlemal variandil on omad plussid ja miinused. Uued korterid pakuvad kaasaegseid lahendusi ning madalamaid kommunaalkulusid tänu energiatõhususele, kuid võivad lisanduvad kulud kaasaegsetele lahendustele nagu näiteks nutikodu puhul. Samuti on uutel korteritel sageli paremad ruumilahendused, arvestades tänapäeva vajadusi. Siiski võivad uued korterid asuda arenevates piirkondades, kus infrastruktuur pole veel täielikult välja kujunenud või teab varakult valmis olla, et naabermaju alles ehitatakse.

Vanemad korterid asuvad sageli väljakujunenud linnaosades, kus on olemasolev infrastruktuur, pargid, koolid ja poed. Nende ostuhind võib olla soodsam, kuid tuleb arvestada võimalike renoveerimiskuludega ning kõrgemate kommunaalkuludega. Vanemat vara soetades on aga vara kohta võimalik küsida pikemajalisemat kulude ülevaadet ning tulevaste naabrite iseärasusi. Otsust tehes tuleks hinnata nii finantsilisi võimalusi kui ka isiklikke eelistusi.

Laenu tagasimaksmisel kasutatakse sageli annuiteetmaksegraafikut, kus igakuine makse on kogu laenuperioodi vältel ühesuurune, sõltudes ainult intressimäära muutumisest. Enne laenulepingu sõlmimist on soovitatav tutvuda erinevate laenupakkumistega ning valida endale sobivaim lahendus. Oluline on siinkohal pöörata tähelepanu mitte üksnes pakutavale marginaalile, vaid ka teistele tingimustele. Kas maksepäeva saab muuta? Kas selle muutmine on teenustasuga? Millised on võimalused maksepuhkuse võtmisel? Kuidas toimub suhtlus pangaga, kas ja kui kiiresti minu küsimustele vastatakse? Kuidas saab jooksvalt ülevaate oma laenust? Millised on laenu ennetähtaegse tagastamise tingimused jne.