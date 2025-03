Viimastel nädalatel on kohalike elanike Facebooki gruppides jagatud infot ringi luusivatest võõrastest ja juhtumitest, kus kellegi kodus on sees käidud. Eriti aktiivsed on vargad olnud Kiili vallas – seda kinnitas sotsiaalmeedias ka Kiili vallavalitsus. Ja ehkki võiks eeldada, et varga huviorbiiti jäävad pigem eramud, mis on eemal naabritest või metsa sees, kinnitab hiljutine juhtum vastupidist.