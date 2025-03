Pilt on illustreeriv.

Viimastel aastatel on kuumaõhufritüürid vallutanud köögid üle maailma. Need mugavad seadmed küpsetavad toitu kiiresti ja ühtlaselt, kasutades samal ajal märksa vähem õli kui traditsioonilised fritüürid. Kuid paljud inimesed ei teadvusta, et kuumaõhufritüüride populaarsuse varjus peitub oht, mis võib viia toidumürgituseni. Nimelt teevad paljud selle levinud, kuid ohtliku vea – nad ei puhasta fritüüri pärast igat kasutuskorda.