«Nende 25 aasta jooksul on tohutult arenenud nii valubetooni kui ka betoonelementide kvaliteet. Betooni pinnatöötluse ampluaa on niivõrd mitmekesine, et arhitektidele-tellijaile on tulnud valikuvõimalusi rohkelt,» ütleb Kana ja meenutab, kuidas eelmise aastatuhande lõpukümnendil tõi siinsele betoonimaastikule uusi ideid Kunda Nordic Tsemendi soomlasest tegevjuht Jan Owren.