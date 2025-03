EKSPERT 15 aastat tagasi Tallinnasse maja ostnud inimesed on täna miljonärid

Rebane selgitas, et kui majandusel ei lähe hästi, ei saa ka kohaliku kinnisvaraturu olukord paraneda, sest sellistes piirkondades ei teki uut elanikkonda, ettevõtlust, raha ega nõudlust uue kinnisvara järele, samuti puudub soov elamispinda vahetada. Kui uusarendusi ja nõudlust ei ole, siis on keeruline kinnisvara hinda kergitada.

«Eestis on aga olukord vastupidine – SKP elaniku kohta on kahekordistunud ja hinnad on kasvanud enam kui kaks korda. See on kajastunud ka kinnisvarahindade kasvus. Kui 2010. aastal sai maja ehitada 1000 euro suuruse ruutmeetri hinnaga, siis täna on majade ruutmeetrihinnad üle 2000 euro, uhkemate majade puhul isegi üle 3000 euro,» ütles Tanel Rebane.

Ta selgitas, et kui vaadata kinnisvara reaalhindu ehk hindu, mis on üleüldise inflatsiooniga korrigeeritud, siis Eesti on kinnisvarahindade kasvu poolest endiselt esirinnas. «Võttes arvesse inflatsiooni, siis kinnisvara hinnad on kasvanud 15 aastaga 85%. Samal ajal on võrreldes 2010. aastaga Euroopa Liidu 27st riigist seitsmes kinnisvara hind inflatsiooniga kohandatult langenud. Üks neist riikidest on meie põhjanaaber Soome.»

Kinnisvaraga miljonäriks ja jõujooned vahetuvad