SOOME PROFESSOR Tervislikuks peetud troopiline vili peidab endas varjatud saladust

Kookospähkel on kookospalmi vili. Kookospalmist kasutatakse enamasti ära kõik, kuid kõige väärtuslikumaks on ikkagi tema viljad – kookospähklid. Botaanilises mõttes pole kookospähkel pähkel, vaid luuvili, mis koosneb neljast kihist. Kõige pealmine on nahkjas ja veekindel väliskest, mis kohe pärast viljade korjamist eemaldatakse.

Kookospähkli toitainesisaldus on eriline, sest sel on erakordselt suur rasvasisaldus, vahendab Helsingin Sanomat. «Selle ebatervislikkus tuleneb sellest, et kookosrasv on küllastunud ehk «kõva» rasv. Enamik taimedes leiduvatest rasvadest on küllastumata,» ütleb Fogelholm. Enamik küllastumata rasvu (nt oliiviõli, rapsiõli, linaseemneõli) on toatemperatuuril vedelad. Kui paned näiteks oliiviõli külmkappi ja see jääb vedelaks või muutub ainult kergelt häguseks, on see professori sõnul küllastumata rasv.