Solein® on Soome ettevõtte Solar Foodsi loodud valk, mis on toodetud fermentatsiooni abil, kasutades peamise ressursina õhku ja elektrit. See tehnoloogia võimaldab luua proteiinirikast toitu, mis vajab minimaalselt loodusressursse ja mille keskkonnamõju on võrreldes traditsioonilise põllumajandusega kaduvväike.