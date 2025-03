Kevad toob rattavarguste laine: need turvalisena näivad hoiukohad vargaid ei heiduta

Näiteks sellel nädalal tuli Foruse ühelt valveobjektilt teade, kus kortermaja maa-alusest garaažist oli pool tundi pärast jalgratta lukustamist kaherattaline ära varastatud. Maha oli jäänud katki lõigatud rattalukk. Selgus, et sama päeva hilisõhtul oli objektilt varastatud veel mitu kallist ratast. Kortermaja on küll varustatud tehnilise valvega, kuid hoone üldalad mitte. Kaherattaliste omanikud tegid avalduse politseile ja pöördusid ühistu poole, et vaadata videosalvestusi hoone perimeetril.

Jalgratta- ja kergliikurite varguste arv on viimastel aastatel tõusnud. Seda näevad oma praktikas ka turvateenuse pakkujad. Kevade saabudes kuni septembri lõpuni tõuseb rattavarguste arv hüppeliselt ning see on ka periood, mil sooritatakse ligikaudu 70 protsenti aasta jooksul toimunud rattavargustest.

Tehniline valve panipaika

Foruse juhtimiskeskuse juht Rasmus Peterson ütleb, et turvapartneri jaoks kordub iga aasta teatud muster – soojemate ilmade saabudes hakkab rattavarguste arv tõusma ja reeglina varastatakse väga palju üldaladelt, kus pole valveseadmeid.

Peterson lisab, et majaomanikud ja korteriühistud hoolitsevad üsna hästi oma turvatunde eest ja panustavad tehnilisse valvesse. Paraku jäävad sageli tähelepanuta panipaigad, garaažid ning muud hoone üldalad, kus hoitakse rattaid ja muid hinnalisi esemeid. Isiklikule panipaigale valveseadmete paigaldamine võiks olla Petersoni sõnul esmane tegevus, kuidas tagada suuremat turvalisust. See tähendab, et ukse avamisel või juba kangutamisel saabub turvapartnerile signaal.