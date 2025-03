Autentset Korea toidu elamust pakkuvas Jenkis tasub vähemalt korra ära käia, näiteks olulise tähtsündmuse puhul. See on koht, millest kõik räägivad ja kus kuldsed tangid toidu valmistamiseks antakse sööja käsutusse.

Et ma pean Rotermanni kvartalis kavalasti peidus olevat restorani Jenk BBQ natuke aega taga otsima – kuni Google Mapsi avades saan aru, et olen ainult kümne meetri kaugusel –, võiks ju arvata, et Jenk on kõige hoolikamalt hoitud söögisaladus Tallinna kesklinnas. Aga kas ikka on? Laua broneerimine endale sobivaks ajaks võib osutuda keerukaks ja osal päevadel pole Jenkis vabu laudu üldse saadaval, nii et sõna moodsast Korea grill-restoranist levib jõudsalt ja kiiresti.