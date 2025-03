HOIATUS Tee joomine ei pruugi olla üldse nii ohutu, kui arvame

Dr Berg toob esile, et paljud teekotid sisaldavad plastikut või on sellega suletud, mis tähendab, et need võivad kuuma veega kokku puutudes eraldada miljardeid plastosakesi. McGilli ülikooli teadlaste uuringust selgus, et üksainus plastmassist teekott võib teetassi jätta kuni 11,6 miljardit mikroplasti- ja 3,1 miljardit nanoplastiosakest.