ÜLLATAV Miks on rätiku peal triibud? Sellel on praktiline põhjus!

Dobby ääris on rätiku osa, kus kude on tihedam ja erineb ülejäänud rätiku struktuurist. Seda eristavad sageli triibud, väikesed mustrid või tekstuurimuutused, mis on loodud spetsiaalse kangakudumistehnikaga. See ei ole ainult visuaalselt kaunis, vaid ka väga praktiline, aidates rätikul paremini säilitada oma kuju ja kvaliteeti.