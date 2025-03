MIDA TEHA? Katus tilgub, torud lekivad ja naabrid vaidlevad - korteriühistute elu pahupool

Korteriühistu elu on väike ühiskond oma reeglite, erimeelsuste ja kokkulepetega. Kui kõik sujub, on see turvaline ja hoolitsetud elukeskkond, kuid kui otsustamatus ja erimeelsused võimust võtavad, võib maja muutuda lagunevaks lahinguväljaks.

Ühes Eesti linnas asub väärikas, ent väsinud maja, mille elanikud on juba 15 aastat arutanud, et midagi tuleb ette võtta, ühelegi otsusele jõudmata. Kuidas leida tasakaal isiklike soovide, naabrite erimeelsuste ja ühiste huvide vahel? See on lugu korteriühistu elanikest, kelle maja vajab remonti sama palju kui nende omavaheline suhtlus. Nõu ja selgitusi annab vandeaudiitor Mai Palmipuu.

Ühiselu reeglid ja lõputud etteheited

Väga ilusas Eesti linnas asub maja, kus on korteriühistu KÜ7. Maja asub linna miljööväärtuslikus piirkonnas ja on muinsuskaitse mälestis. Maja on ehitatud aastal 1937 ja seda pole siiani renoveeritud. Mõned majaelanikud avaldavad pahameelt, et katus laseb läbi, teine osa ei ole rahul, et reovee torusid tuleb alailma parandada ning kolmandatele ei meeldi, et trepikojad on lihtsalt koledad. Korteriühistu liikmed on 15 aastat arutanud, et midagi tuleb ette võtta, aga ühist kokkulepet ei ole saavutatud, sest kellegi pole olnud tahtmist mingit lahenduse varianti välja pakkuda.