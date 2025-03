ETTEVAATUST Just see on üks levinumaid koduseid mürgistusõnnetusi

Enamik kemikaalimürgistusi juhtub tähelepanematusest – kemikaalid on jäetud lastele kättesaadavasse kohta ja valveta, valatud originaalpakendist ümber või pole järgitud kodukeemia kasutusjuhiseid. «Üle 150 mürgistusjuhtumi aastas on tingitud kemikaali ümbervalamisest käepärasesse anumasse nagu joogipudelisse või -klaasi, millel puudub märgistus,» selgitas mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder.

«Nii võib aga juhtuda, et keegi võtab teadmatusest pudelist või klaasist lonksu, mille tagajärjed võivad olla väga rasked. Kõige turvalisem on kemikaali hoiustada originaalpakendis, millel on hoiatusmärgistus ja kasutusjuhend,»rääkis Mare Oder.

Süsteem on kasuks

Üks levinumaid koduseid mürgistusõnnetusi juhtub nii, et keedukannu on jäänud katlakivieemaldi kontsentraat või lahus, mida pahaaimamatult kasutatakse tee, lapse piimasegu või muu toidu valmistamisel. «Selliste õnnetuste ennetamiseks tuleb katlakivitöötluses olev kann selgelt märgistada. Kõige parem on luua eksimuste vältimiseks süsteem, mis ei vea alt ka siis, kui ollakse väsinud või tuleb toimetada kiirustades,» soovitas Mare Oder.