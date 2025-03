Põhjus, miks peaks sügavkülmikus euromünti hoidma

Enne kui suunduda puhkusele ja end tavaelust välja lülitad, tuleb kodus mõned olulised asjad korda ajada. Üks neist on külmkapi tühjendamine, et vältida toidu riknemist. Kuigi sügavkülmiku sisu ei pea tingimata ära viskama, võib elektrikatkestuse korral toit üles sulada ning kui see juba kord üles sulanud on, siis teadupärast enam seda sügavkülmutada ei tohi. Kuna elektrikatkestusi ei pruugi puhkuse ajal märgata, on olemas lihtne meetod, kuidas koju naastes kontrollida, kas külmikus on toimunud temperatuuri muutus või mitte.