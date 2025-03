EKSPERT SELGITAB Kas euribor jõuab aasta lõpuks nulli või mitte?

Märtsis on kuue kuu euribor püsinud 2,4 protsendi juures, sedavõrd madalat taset nägime viimati 2022. aasta detsembris. Kahe aasta ja kahe kuu vahelise ajaperioodi jooksul jõudis euribor tippu 2023. aasta oktoobris, mil see küündis 4,1 protsendini. Tippu jõudmise järel on kuue kuu euribor olnud pidevas langustrendis.

Helina Kikase sõnul rõõmustab langev euribor paljusid inimesi, kelle kodulaenu tagasimakse summad on pärast intressimäärade tõusu taas vähenenud, sest alaneva euribori mõju on jõudnud koduomanike laenumaksetesse.

«Eestlased sõlmivad laenulepinguid ujuva, mitte fikseeritud intressiga, mistõttu oli euribori tõus tugevalt tajutav ka igakuistes laenumaksetes. Nüüd aga on euribor alla tulemas ning selle mõjul jääb inimestele rohkem raha kätte,» sõnas ta.

Lisaks annab üldisele euribori langusele täiendava tõuke ka Euroopa Keskpanga üle-eelmise nädala otsus langetada intressimäära 0,25 protsendipunkti võrra, mille tulemusel on keskpanga peamine laenuintress nüüd 2,65%protsenti. Näitlikustatult tähendab see, et 100 000-eurose ja 20-aastase annuiteetgraafikuga kodulaenu kuumakse väheneb 13 euro võrra. Kui aga võrrelda euribori tippu ja praegust taset, siis sama laenu puhul tähendab see u 86 eurot võitu kuus.