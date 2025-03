KIIRELT JA SOODSALT Paljudes kodudes leiduv vahend on ainus, mida vaiba puhastamiseks vajad

Vaipade korrapärane puhastamine pikendab nende kasutusiga ning algupärast väljanägemist. Iganädalane puhastamine tolmuimejaga on oluline iga vaipkatte puhul. Seda ka juhul, kui vaip otseselt must ja määrdunud ei paista. Lisaks iganädalasele tolmuimejaga puhastamisele vajavad vaibad vähemalt üks-kaks korda aastas süvapuhastust. Kõik, mis selleks vajad, on sul kapis ilmselt juba olemas.