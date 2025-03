Antilia ehitati ajavahemikus 2006–2010 ning selle projekteerisid USA arhitektuuribürood Perkins & Will ning Hirsch Bedner Associates. Hoone kõrgus on 173 meetrit ning selle 27 korrust on kujundatud nii, et igaühel on oma unikaalne disain ja materjalikasutus, vältides kordusi kui katku, kirjutab Housing. Hoone arhitektuuris on inspiratsiooni saadud lootoseõiest ja päikesest, mida on kujutatud kristallide, marmori ja pärlmutterdetailide kaudu.