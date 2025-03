Itaalia on tuntud oma sümboolse hinnaga majade müügiprogrammide poolest, kus mahajäetud hooneid pakutakse uutele omanikele ühe euro eest. Kui oled unistanud oma kodust ajaloolises Itaalia linnas, siis on sulle hea uudis – Penne, kaunis linnake Abruzzo regioonis, pakub võimalust soetada kinnisvara espressotassi hinna eest. ​Ja mis kõige parem – ostuprotsess on lihtsam kui kunagi varem, sest sissemakset pole vaja teha!