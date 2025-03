Kuldse tualettpoti varastanud mehed mõisteti süüdi: aga kus on pott?

Inglismaal Blenheimi paleest varastatud kuldne tualettpott on kadunud, kuid selle vargad on nüüd kohtus oma karistuse kätte saanud. Hirmkallis 18-karaadine kuldne kunstiteos, mille väärtus oli hinnanguliselt ligi 5 miljonit naela (ligi 6 miljonit eurot), kadus 2019. aastal suurejoonelise varguse käigus ning on tõenäoliselt tükeldatud ja edasi müüdud.