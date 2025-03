Ameerika dietoloog Samantha Cassetty ütleb, et kindlal ajal söömine aitab kontrollida kehakaalu ning hoolitseda südame tervise eest, vahendab Get Surrey.

«Kuigi ma usun, et kõik söögikorrad on olulised, on hommikusöögil ainulaadne roll, sest keha on looduslikult valmis sööma ja ainevahetustöödeks hommikul. See kõik on tingitud meie ööpäevasest rütmist, sisuliselt sisemisest kellaajast, mis mõjutab kõike alates unest kuni energiatasemeni ja ainevahetamiseni,» selgitab Cassetty.