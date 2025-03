MANGO VÕIDUKÄIK Eesti parima toiduaine konkursil selgusid esimesed tiitlivõitjad!

Toiduliidu juhi Sirje Potisepa sõnul oli hindamiskomisjoni esimene tööpäev tihe ja elevust tekitav. «Alati on väga põnev avastada, millega Eesti toidutootjad seekord üllatavad. Kümnete hinnatud toodete põhjal võib number üks maitsetrendiks pidada mangot, mis järelikult Eesti inimestele meeldib. Mangot on kasutatud nii piimatoodetes, valmistoitudes kui ka magustoitudes, mida hindasime,» ütles Toiduliidu juht.

Teise läbiva trendina tõid nii Potisepp kui hindamiskomisjoni esimees Rain Kuldjärv välja suhkrusisalduse vähendamise, mis hakkas silma kõigis eile hinnatud kategooriates. Kuldjärv mainis, et kuigi pakendil saab tootja suhkruvähendamist esitleda alles siis, kui sisaldust on allapoole toodud vähemalt 30 protsenti, siis tegelikult liiguvad pea kõik selles suunas. «Kui vahel kiputakse ette heitma, justkui tootjad midagi ei tee, siis tegelikkuses vähendatakse suhkrut väikeste, aga järjepidevate sammudega. Tarbija maitsel on vaja harjuda, vastasel korral tarbija selliseid tooteid poeletilt ei vali,» selgitas Kuldjärv.

Tema sõnul on parimaks piimatooteks hinnatud kohukeses 30 protsenti vähem suhkrut ning tugevat konkurentsi pakkus selles kategoorias ka sama suure suhkru vähendusega puuviljalisanditega keefir. Magustoitude kategoorias konkureeris võidujäätisega tõsiselt jäätis, mille suhkrusisaldust on vähendatud koguni 40 protsenti.

Suhkru vähendamise üheks alternatiiviks on suhkruasendajate kasutamine, mis Rain Kuldjärve sõnul hakkab silma teatud spordialadega tegelevatele inimestele suunatud toodetes. «Piimatoodete kategoorias nägime päris mitut toodet, kus kasutusel suhkruasendajad. Neil toodetel on väga selge oma sihtgrupp, näiteks kaloritarbimist kindla eesmärgi nimel jälgivad inimesed, kes soovivad hoida suhkrutarbimise minimaalsena, aga samas tunda magusat maitset,» lisas Kuldjärv. Ta tõi välja, et tootjad pööravad üha rohkem tähelepanu ka suhkru allikale − tavalise rafineeritud lauasuhkru asemel kasutatakse rohkem erinevaid puuvilja- ja marjamahlu või püreesid.

Üldise trendina märgib hindamiskomisjoni esimees ka tervise toetamist laiemalt – toodetele püütakse anda lisaväärtust ja tõsta nende funktsionaalsust. «Valmistoitudes võitis tervisekauss, kus makrotoitained on viidud täpselt vastavusse Eesti riiklike toitumissoovitustega. Lisaks on see kausitoit rikastatud ka vitamiinide, mineraalainete ja elusate piimhappebakteritega,» märkis Kuldjärv.

«Kokkuvõttes olid eile hinnatud toodete märksõnadeks suhkru vähendamine, funktsionaalsuse tõstmine ja tähelepanu üldisele tervisemõjule. Lemmikmaitsena domineeris mango,» võttis Rain Kuldjärv hindamispäeva kokku. Sirje Potisepp tõi esile tootearenduse eduka näitena tuntud tootjate koostöö. «Tänu sellele jõudis eestimaalaste seas armastatud šokolaad poelettidele ka jäätisena,» sõnas Potisepp.