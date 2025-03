Kas eestlased magavad liiga vähe? Ülemaailmne uuring paljastab kurva tõsiasja

«IKEA ülemaailmsest uneuuringust, milleks küsitleti möödunud aastal meie 57 turul üle 55 000 inimese, selgusid mitmed peamised unega seotud tähelepanekuid. Parim unekvaliteet on raporti kohaselt Hiina inimestel, samas kui madalaima unekvaliteediga on Norra. Eesti unekvaliteet on globaalselt keskmine. Balti riikide võrdluses on Eesti inimeste uneskoor 66 punkti, Leedus 65 punkti ja Lätis 62 punkti,» selgitas IKEA Eesti turu juht Marko Põder.

Uneekspert Kene Vernik sõnas: «Ülduuringud näitavad, et inimesed ei leia enam endale piisavalt vaba aega ja võtavad seda une arvelt. Hilisõhtul, kui inimesed peaksid juba magama sättima, toimetavad nad koduste töödega, kasutavad nutiseadmeid, vaatavad sarju ja filme. Kui une aega kasutatakse meelelahutuseks ja kohustuste tõttu on vaja varakult ärgata, võib see nii täiskasvanutel kui lastel tuua kaasa tõsise unevõlgnevuse.»

Kene Vernik. Foto: Pressimaterjal

Uneeksperdi sõnul on põhjamaade rahvaste unerütm üleüldiselt veidi erinev ja see on seotud pimedusega. «Meie ilm ei soodusta järjepidevat kvaliteetset und. Oluline on saada võimalikult palju looduslikku päevavalgust kõigist kättesaadavatest allikatest nii kodus kui ka tööl. See on oluline meie une, ärkveloleku ja meeleolu paremaks reguleerimiseks.»

Mis segab head und?

Uuring näitab, et Eesti inimesed sooviksid magada keskmiselt kaheksa tundi ja kaheksa minutit. Tegelik keskmine uneaeg on aga vaid kuus tundi ja 54 minutit. See tekitab ühe tunni ja 14 minuti pikkuse unelünga.