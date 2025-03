Saun on Eestis alati olnud midagi enamat kui lihtsalt kuum ruum – see on puhkamise, tervise ja koosolemise paik. Vanasti sündisid lapsed saunas, seal raviti haigusi ja leiti kosutust pärast rasket tööpäeva. Tänapäeval on saun endiselt oluline osa eestlaste elust, kuid õige temperatuur mängib suurt rolli, et kogemus oleks tõeliselt nauditav ja kasulik. Kuid mis on selleks temperatuuriks, mis on kehale kõige parem?