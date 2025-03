TÖÖVÕIME SUURENEB Kodukontorit planeerides pööra erilist tähelepanu just sellele

«Parim kodukontor on see, mis arvestab sinu elustiili ja kodu võimalustega. Kas vajad töö tegemiseks täisväärtuslikku kontorituba või piisab hoopis nutikalt kujundatud nurgakesest – oluline on, et valik toetaks sinu igapäevast töökorraldust. Õigesti planeeritud töönurk aitab parandada keskendumisvõimet, toetab tervist ning muudab koduse keskkonna mitmekülgsemaks,» räägib Kester.

Traditsiooniliselt kasutatakse koduse valguse puhul soojatoonilist (2700–3000 kelvinit) valgust, kuid töökeskkonnas on soovitatav jahedam (4000 K) valgus, mis aitab säilitada erksust ja vähendada koormust silmadele. Samuti on oluline valguse tugevus – see peab olema piisav, et silmad ei peaks pidevalt pingutama, eriti kui töö nõuab keskendumist detailidele. Kui su töölaud asub akna kõrval, saad aeg-ajalt pilku kaugusesse suunata. See aitab silmi lõdvestada ning hoida neid terve ja värskena kogu päeva vältel.