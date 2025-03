Willberg ütleb, et Soome standardite järgi on ta üpris kõrgetasemeline sušikokk. Jaapani kokkadele ta enda sõnul konkurentsi ei paku.

«Neil on termin nimega shokunin. See tähendab, et sa keskendud oma elus ühele asjale. Su elu keerleb ühe asja ümber ning sinust saab lõpuks meister,» selgitab Willberg, kellel on nii lapsed kui restoran.