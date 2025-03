ETTEVAATUST Need 3 probleemi võivad vana kodu müümise ära rikkuda

Varjatud puudus on lihtsas keeles puudus, mida müüja teadis või pidi teadma. Kui selline probleem ilmneb alles pärast tehingut, võib see viia ostja ja müüja vaheliste vaidlusteni, mis kipuvad lahenema kohtus. Voogla sõnul on levinumad varjatud puudused ehitustehnilised, juriidilised, majanduslikud või keskkonnaga seotud probleemid. Tõrgete vältimiseks soovitab ta tellida enne müüki kinnisvara ekspertiisi ja teha taustauuring ka piirkonna kohta.

«Professionaalne hindaja või ehitusspetsialist võib avastada varjatud tehnilisi probleeme, mida müüja ise ei pruugi märgata. Samuti aitab probleeme juba enne müügiprotsessi algust ennetada ka maakler, kes iga päev nende teemadega tegeleb ja oskab olulistele detailidele tähelepanu pöörata,» selgitab Voogla.

Teine levinud takistus, mis võib tehingu nurjata, on puudulik dokumentatsioon. «Täna ei toimu pangaga koostöös ükski tehing kui paberimajandus on puudulik või korrast ära. Kui riiklikus ehitisregistris olevad andmed ei vasta tegelikkusele, ei pruugi pank laenu välja anda,» räägib Voogla ja lisab, et sageli avastatakse sellised vead alles siis, kui ostja soovib laenu taotleda, mis võib panna tehingu venima või hoopis katkestada. Hilisemate takistuste ennetamiseks on oluline dokumentatsioon juba enne müügi alustamist üle vaadata ja vajadusel korrastada.

Kolmanda levinud komistuskivina toob kogenud maakler välja kinnisvara hinnastamise. «Enamasti määravad müüjad hinna kinnisvaraportaalides olevate kuulutuste järgi, kuid need võivad tegelikest tehinguhindadest oluliselt erineda. Tulemuseks võib olla kas liiga kõrge hind, mis takistab ostja leidmist, või liiga madal hind, mis tähendab võimalikku rahalist kaotust,» selgitab Voogla. Turule vastava hinna määramiseks soovitab Voogla lähtuda reaalsetest tehinguandmetest, arvestada vara eripäradega ja konsulteerida vajadusel maakleri või hindajaga.

Kinnisvara müügi juurde kuulub veel mitmeid detaile, millega tavainimene ei pruugi lihtsalt kursis olla, kuid mille eiramine võib viia oluliste viivituste või rahalise kaotuseni. «Tihti arvatakse, et maakleri töö on vaid kuulutuse koostamine ja kohtumiste leppimine, kuid tegelik väärtus seisnebki just professionaalsetes teadmistes, mis aitavad müügiprotsessi sujuvalt ja võimalikult kiiresti korraldada,» rõhutab Voogla.