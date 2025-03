GALERII Kui kodu muutub lõuendiks: hääbunud lossist sai elav kunstiteos

Umbes kümme aastat tagasi sai Claire koos oma elukaaslase Pierre'iga selle 40-toalise lossi omanikuks. Aastaid hüljatud hoone vajas põhjalikku taastamist, kuid Claire nägi selles tohutut potentsiaali – nii koduna kui ka loomingulise ateljeena. Seinad, mis vajasid uut elu, otsustas ta ise maalida. See polnud lihtne otsus, sest kunstnik mõistis, et kui ta kunagi peaks kolima, ei saa ta oma seinamaale endaga kaasa võtta.

Ometi jõudis ta äratundmisele, et loss võibki kujuneda omamoodi müügisalongiks – kohaks, kus külastajad saavad näha, kuidas tema kunst mõjub ruumis. Maalitud seinad pole lihtsalt taustad, vaid elujõulised tervikud, mis muudavad kogu interjööri. Claire on kogenud, et seintele maalitud teosed mõjuvad teistmoodi kui lõuendil – need on vahetumad, intiimsemad ja ruumiga ühtsemad. Hoolimata tagasihoidlikust sisustusest ei mõju lossitoad enam tühjadena – kunsti kaudu on neile antud uus elu.