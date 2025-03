Eestlased söövad sülti nagu homset poleks: raugemise märke pole veel näha

«Näiteks Memme sült kavatseb vähemalt praeguse müügikasvu põhjal ka suvel rekordeid purustada ja suveõhtutel grilltoodetele vaheldust pakkuda,» kommenteeris Nõo Lihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustük naerusuiselt. «Kui varasematel aastatel on süldi tarbimine märtsis olnud nullilähedane, siis sel aastal ületab see isegi näiteks veebruari kogumüüki, ja need mahud on tõesti suured.»