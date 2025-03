Mis on PFAS ja miks need on probleemsed?

PFAS ühendeid on kokku üle 4700. Need on laialdaselt kasutatavad tehiskemikaalid, mis aja jooksul kogunevad inimorganismi ja keskkonda. Neid nimetatakse igavesteks kemikaalideks, sest püsivad keskkonnas ja organismis äärmiselt kaua, kirjutab Euroopa keskkonnaagentuur. Need võivad põhjustada terviseprobleeme, näiteks maksakahjustusi, kilpnäärmehaigust, rasvumist, viljakusprobleeme ja vähktõbe.