PIRITA VERSAILLES' Pilk uhkesse Tallinna häärberisse, kus isegi Marie Antoinette kooki sööks

Elamu esimene korrus on kujundatud nii esinduslikkust kui ka lõõgastust silmas pidades. Elutuba tervitab külastajaid elegantse kohvinurgaga, kus pehmed Itaalia käsitööna valminud tugitoolid on täiuslikuks kohaks hommikukohvi nautimiseks. Toas domineerib peenelt viimistletud marmorkamin, mis jääb elutoa keskmesse ning loob talveõhtutel hubase atmosfääri.

Köök on kujundatud tõeliseks kulinaarseks oaasiks. Kaasaegse tehnikaga varustatud ruum pakub nii funktsionaalsust kui ka stiili. Köögis asuv hommikusööginurk on majaelanike poolt hinnatud koht – sealt avaneb kaunis vaade aiale ning hommikuti täitub ruum päikesevalgusega.

Garderoobiruum on piisavalt avar ka kõige nõudlikuma moesõbra kollektsiooni jaoks ning läbimõeldud valgustuslahendus tagab, et kõik riided näeksid välja just nii, nagu nad peaksid.

Lisaks peamagamistoale asub teisel korrusel veel üks magamistuba, mida iseloomustab helgus ja soojus. See on ideaalne kas lapse- või külalistetuba. Samuti leiab teiselt korruselt kabineti, mis on sisustatud nii, et töö ja loovus leiaksid tasakaalu.