Mis asi on tüüpkorter ja kas see on sobilik kodu ka tänapäeva noorele?

Arco Vara Kinnisvarabüroo analüütik Mihkel Eliste kirjutab turuülevaates, et korterite ehitusaastatele tuginevalt näib, et järelturul on tüüpkorterite eestvedamisel alanud taaskord hinnatõusu tsükkel ning et tüüpkorterid moodustavad Tallinna korteriturul aktiivseima elamispindade segmendi, moodustades kõikidest tehtud tehingutest 2023. aastal 48 protsenti ja 2024. aastal 54 protsenti. Statistiliselt vaadatuna on perioodil 1940–1970 ehitatud tüüpkorterid sageli kõrgema hinnaga kui perioodil 1971–1990 ehitatud korterid, sest enamasti asuvad ehituslikult vanemad hooned kesklinnale lähemal. Mida mõiste «tüüpkorter» täpsemalt tähendab?