Oluline põhjus, miks banaanikoori kunagi tavaprügi hulka ei tohiks visata

Paljud meist viskavad banaanikoored, õunasüdamikud ja muud puuviljajäägid igapäevaselt köögiprügikasti, pidamata seda millekski eriliseks, valeks või ammugi kahjulikuks. Tegelikult on see aga oluline keskkonnaprobleem, kuna prügilatesse sattudes aitavad need jäätmed oluliselt kaasa kliimamuutustele.