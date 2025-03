Advokaat selgitab: kuidas halvast üürnikust lahti saada?

Advokaadibüroo Hedman advokaat Kaire Sepper tõi välja, et põhiseaduse kohaselt on inimese kodu puutumatu ning kodu puutumatuse jämedamaid rikkumisi on ebaseaduslik elamispinnalt väljatõstmine või valduse äravõtmine. «Iga üürileandja peab teadma, et ebaseaduslikult kedagi oma kodust välja tõsta ei tohi ning selline tegu on karistatav rahalise karistusega,» rõhutas Sepper.