Pank vastab: kas kodulaenuintress alla ühe protsendi on võimalik?

Siiski ei saa üle ega ümber kodulaenu intressist, sest see määrab ära, kui palju laenu tuleb lõpuks tagasi maksta. «Kuna euribor on koroonaeelse ajaga võrreldes oluliselt kõrgemal tasemel, siis on see omakorda avaldanud mõju pangamarginaalidele, mis on võtnud suuna allapoole. Kui aastaid tagasi pakkusid pangad reeglina marginaali alates kahest protsendist, siis nüüd on see langenud märksa madalamale tasemele. Näiteks Luminoris on uue energiasäästliku kodu ostjatel teatud tingimustel võimalik saada eripakkumisena isegi 0,99-protsendist kodulaenu marginaali,» selgitas Kikas.