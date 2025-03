Korteriühistute liit: paraku kasvab energiavaesus ja süveneb renoveerimisvõimetus

«Foorumi fookuses on just kortermajade renoveerimine ja sõna saavad nii spetsialistid, ametnikud kui ka renoveerimise läbi viinud ühistujuhid,» lubas Eesti Korteriühistute Koolituskeskuse juht Angelika Naris. Tema sõnul on just praktilistel nõuannetel ja kogemuste vahetusel piirkondlike kokkusaamiste juures väga oluline roll. «See annab võimaluse kohtuda kolleegidega ja uurida nende kogemuste kohta, sest nad mõistavad piirkonna olukorda kindlasti kõige paremini,» rääkis ta.

Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimehe Andres Jaadla hinnangul tuleb korterelamute renoveerimise juures vaadata ka elanike majanduslikku seisu. «Hiljutiste uuringute kohaselt tajub Eestis juba iga neljas üksikvanemaga leibkond suhtelist ilmajäetust ehk ei saa näiteks tasuda kommunaalkulusid või hoida kodu piisavalt soojana,» rääkis Jaadla.

«Samuti on teadlased kindlaks teinud, et eluasemekulude ja energiahindade tõus on suurendanud eluasemekulude tasumisega seotud stressi, mis tähendab, et ebakindlus tuleviku ees üha kasvab ning see omakorda mõjutab inimeste võimekust oma kodumaja korrastamisse investeerida. Kõiki maksutõuse arvestades kasvab paraku ka energiavaesus ja süveneb renoveerimisvõimetus,» tunneb korteriühistute liidu juht muret.