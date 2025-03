Märgid, mis viitavad, et konservkala ei kõlba enam söömiseks

Pilt on illustreeriv.

Konservkala leiab ilmselt igast sahvrist, kuna on praktiline, toitainerikas ja pika säilivusajaga. Kuid kui kaua see tegelikult säilib? Millal tuleks purk avamata jätta ja mis viitab sellele, et konserv tuleks hoopis prügikasti visata?